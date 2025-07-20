Кабмин включил в перечень современных технологий для контрактов 21 позицию

Такая мера позволит привлечь дополнительные частные инвестиции в приоритетные сферы, а также будет способствовать освоению выпуска критически значимой для страны продукции

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство России расширило перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) 21 позицией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"В актуализированный перечень вошли технологии, которые могут применяться в том числе в медицине, химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, а также строительстве. В числе таких технологий - новые способы производства водорода, аммиака, азотной кислоты, гранулированного карбамида, строительных материалов, кормовых ферментных препаратов нового поколения, хлеба и хлебобулочных изделий с увеличенным сроком годности, растительного масла и другой продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая мера позволит привлечь дополнительные частные инвестиции в приоритетные сферы, а также будет способствовать освоению выпуска критически значимой для страны продукции. В новом формате механизм специального инвестиционного контракта функционирует с конца 2020 года.

"В рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции на территории России", - уточняется в сообщении.

В кабмине добавили, что государство предоставляет такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. Уточняется, что контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. "При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет", - добавили в кабмине.