Президент отметил вклад комплекса в экономику России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов горно-металлургического комплекса с Днем металлурга, отметив стратегический вклад комплекса в развитие экономики страны.

"Горно-металлургический комплекс исторически вносит огромный стратегический вклад в развитие экономики, транспортной инфраструктуры, в укрепление оборонного, индустриального, энергетического потенциала нашей страны. A слаженный, созидательный труд горняков и сталеваров, литейщиков и прокатчиков, инженеров и ученых - всех, кто работает в отрасли, - по праву пользуется почетом и уважением", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день металлургические предприятия модернизируются, повышают конкурентоспособность продукции, выходят на новые рынки сбыта и при этом ориентируются на современные экологические стандарты.

"Последовательно реализуют принципы социального партнерства - имею в виду поддержку работников и ветеранов отрасли и членов их семей, вашу искреннюю заботу о благоустройстве городов и поселков", - отметил он.

Глава государства выразил уверенность, что работники горно-металлургического комплекса будут и дальше успешно решать поставленные задачи в интересах страны и народа. "Желаю вам здоровья и всего самого доброго", - заключил он.