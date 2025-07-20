Эксперт Сапир назвал поражением ЕС отказ США поддержать санкции против России

Научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук напомнил, что в конце второго квартала 2022 года, когда были введены первые санкции в отношении нефти и газа из России, наблюдался резкий рост стоимости нефтепродуктов

ПАРИЖ, 20 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Евросоюз (ЕС) и Франция потерпели дипломатическое поражение, не сумев убедить США ввести новые санкции против РФ, и были вынуждены принимать сомнительный по эффективности 18-й пакет ограничений в одиночку. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС французский экономист, научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук академик Жак Сапир.

"Если бы США применили те же санкции, что и ЕС, цена барреля нефти выросла бы до $95, а возможно, и выше. Таким образом, даже если бы Россия не нашла других экспортных рынков, рост цен с лихвой компенсировал бы снижение объемов продаж", - сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что в конце второго квартала 2022 года, когда были введены первые санкции в отношении нефти и газа из России, наблюдался резкий рост стоимости нефтепродуктов. В результате, даже несмотря на снижение объемов экспорта, доходы российских поставщиков выросли.

"Фактически, Соединенные Штаты, которые ни в коем случае не хотят повышения цен на энергоносители, хорошо понимают механизмы рынка и не присоединятся к этой глупости, которую совершает ЕС. Так что да, для ЕС и Франции это может быть только дипломатическое поражение. Но это поражение было полностью предсказуемо и можно было его предвидеть", - сказал Сапир.

Об инициативах и заявлениях Запада в отношении торговых партнеров РФ

В начале апреля двухпартийная группа членов Сената Конгресса США представила законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

14 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Евросоюз пытается координировать свои санкции с возможными новыми антироссийскими санкциями США, а представители руководства ряда европейских стран выступали за их одновременное введение. Однако после объявления Трампа о намерении рассмотреть вопрос ужесточения антироссийских санкций только через 50 дней европейцы приняли свой 18-й пакет санкций, не дожидаясь США. В рамках него Евросоюз, в частности, снижает потолок цен на закупку российской нефти с $60 до $47,6 за баррель, исключает возможности возобновления работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", вводит ограничения против нефтяных танкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.