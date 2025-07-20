Рейсы авиакомпаний на вылет и прилет обслуживаются в порядке очередности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пассажирам необходимо быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов после ночных ограничений на работу аэропорта, сообщается в Telegram-канале Шереметьево.

"Время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет по факту ночных мероприятий в целях обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.

Сейчас аэропорт работает в стабильном режиме, рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет обслуживаются в порядке очередности. При этом авиакомпании могут корректировать расписание полетов. Статус рейсов следует уточнять через колл-центры авиаперевозчиков.

"Пассажиры в аэропорту обслуживаются согласно федеральным авиационным правилам РФ и установленным регламентам. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний. Службы аэропорта и авиакомпаний усилены, находятся в оперативном взаимодействии и предпринимают все необходимые меры, чтобы нормализовать ситуацию из-за вводимых ранее ограничений по использованию воздушного пространства", - отметили в аэропорту.

Аэропорт Шереметьево сегодня принял на обслуживание на запасной аэродром восемь рейсов, направлявшихся в аэропорты Внуково и Домодедово.