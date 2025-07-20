Правительство дополнительно направит 1 млрд рублей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит 1 млрд рублей на работы по берегоукреплению и последующему устройству набережной Волгоградского водохранилища в Саратове. Соответствующее распоряжение подписано, сообщается на сайте кабмина.

"На работы по берегоукреплению и последующему устройству набережной Волгоградского водохранилища в Саратове будет дополнительно выделен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано. Финансирование из резервного фонда правительства позволит ускорить темп работ. Так, предполагается, что до конца 2025 года будут полностью завершены работы II этапа берегоукрепления участка от первого причала до солярия "Затон", и также 70% работ III этапа. Таким образом, ввод объекта в эксплуатацию станет возможным уже в сентябре 2026 года, а не в 2027 году, как планировалось ранее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание полноценного берегоукрепительного пояса даст возможность использовать обустроенную на нем набережную как новый общественный и культурный центр для жителей Саратова.

Средства выделяются Саратовской области на условиях софинансирования, работа осуществляется в рамках федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)".

Ранее вопросы реконструкции набережной рассматривались в ходе рабочей поездки премьер-министра Михаила Мишустина в Саратовскую область в сентябре 2021 года. Тогда он подчеркнул, что проект, который позволит сформировать комфортную городскую среду, будет обязательно поддержан.