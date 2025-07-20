Грузоподъемность каждого составляет 240 тонн, сообщила пресс-служба предприятия

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) отправит восемь самосвалов грузоподъемностью 240 тонн каждый на месторождение в России по добыче меди в зоне вечной мерзлоты. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"Новые самосвалы пополнят парк карьерной техники БелАЗ, работающей на Удокане - крупнейшем месторождении меди в России. Две машины серии БелАЗ-7531 отгружаются на Дальний Восток в июле, а еще шесть будут отправлены потребителю в августе - сентябре", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что первыми на месторождение в 2022 году поступили 10 самосвалов (130 тонн). "Новая поставка компании БелАЗ - это еще более мощная техника. 240-тонные самосвалы помогут забайкальским горнякам повысить объемы промышленной добычи меди открытым способом и обеспечить эффективность работы горно-обогатительного комплекса", - отметили на заводе.

240-тонники серии БелАЗ-7531 рассчитаны на надежную работу в сложных горно-геологических и климатических условиях карьера на Удокане, расположенного в высокогорном районе зоны вечной мерзлоты. БелАЗ - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности.