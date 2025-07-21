По состоянию на 7 июля 2025 года через мостовой переход проехало более 170 тыс. ТС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ осмотрел автомобильный пункт пропуска через государственную границу "Кани-Курган".

"Кани-курган" является одним из ключевых погранпереходов на российско-китайской границе. 10 июня 2022 года состоялась официальная церемония открытия движения грузового транспорта через пограничный мостовой переход, и через пункты пропуска "Кани-Курган" и "Хэйхэ" пошли первые грузовые автомобили.

В настоящее время с российской стороны пункт пропуска "Кани-Курган" функционирует по временной схеме с ограничениями по инфраструктуре и пропускной способности. Временная схема создана на период до завершения создания постоянного автомобильного пункта пропуска.

За весь период работы с момента открытия движения по состоянию на 7 июля 2025 года через мостовой переход проехало более 170 тыс. транспортных средств. Наблюдается положительная динамика объема грузоперевозок и увеличение количества транспортных средств, пересекающих мостовой переход.

С августа 2023 года открыты перевозки опасных грузов (гелий, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ). Перевозки опасных грузов осуществляются в ежедневном режиме, отмечается постепенное наращивание объемов перевозок опасных грузов. Так, за прошедший период текущего года экспортный поток транспорта с опасными грузами возрос с 91 транспортного средства за январь до 225 транспортных средств за июнь.

Ведется постоянная работа по увеличению транспортного потока, наращиванию объема грузоперевозок и расширению номенклатуры перевозимых грузов.