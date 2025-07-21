Федеральное управление гражданской авиации США выпустило указание авиадиспетчерам не давать разрешение на взлет бортам авиалиний Alaska Airlines и Horizon Air, входящих в состав холдинга Alaska Air Group

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Американская авиакомпания Alaska Airlines подала запрос властям США на приостановку полетов своих воздушных судов по причине сбоя в работе системы программного обеспечения.

"В данный момент наша система программного обеспечения не работает. Мы запросили [введение] временного запрета на подъем в воздух для [наших] воздушных судов, пока проблема не будет устранена", - говорится в заявлении авиакомпании, опубликованном в X.

В Alaska Airlines не предоставили дополнительной информации о причине и характере технической неисправности.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США выпустило указание авиадиспетчерам не давать разрешение на взлет бортам авиалиний Alaska Airlines и Horizon Air, входящих в состав холдинга Alaska Air Group, основного оператора авиаперевозок на северо-западе США.

В апреле 2024 года американские власти также приостанавливали полеты Alaska Airlines по причине неисправности программного обеспечения. Запрет на подъем воздух продлился около часа.