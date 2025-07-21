FT: страны ЕС выступают против борьбы с США за технологический суверенитет

По данным газеты, такие действия могут негативно сказаться на переговорах о торговых пошлинах между сообществом и Соединенными Штатами, а также повлияют на "ключевую роль США в поддержке Украины"

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Некоторые страны Евросоюза выступают против технологического суверенитета от американских компаний, особенно на фоне продолжающихся переговоров по пошлинам, а также из-за зависимости от США в других областях. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Неужели нам нужно затевать новую ссору с США прямо сейчас из-за этого?" - сказал неназванный дипломат ЕС. По его мнению, такие действия могут негативно сказаться на переговорах о торговых пошлинах между сообществом и Соединенными Штатами, а также повлияют на "ключевую роль США в поддержке Украины".

При этом в Евросоюзе уже начались переговоры о включении в законодательство ряда протекционистских мер, которые отдавали бы предпочтение европейским компаниям перед американскими, но в то же время соблюдали договоренности с Всемирной торговой организацией (ВТО) в сфере государственных закупок. За такой подход выступает, среди прочих, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Стефан Сежурне. По его мнению, поддержка европейских компаний в области госзакупок может стать "первым шагом". "В области технологий мы (Евросоюз - прим. ТАСС) очень <...> сильно зависим от американцев", - подчеркнул он.

В свою очередь технологические компании США усиливают свое присутствие на европейском рынке. Компания Amazon анонсировала так называемые облачные хранилища Sovereign Cloud, которые будет позволять сохранять данные и оперативно контролировать их в пределах определенных регионов. Технологический гигант Microsoft, со своей стороны, будет готов обратиться в суд, чтобы "защитить доступ европейских клиентов к своим сервисам".