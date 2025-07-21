По мнению вице-премьера РФ, искусственный интеллект позволяет в разных отраслях экономики применять технологические решения таргетированно, точечно, под конкретную задачу

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Обмен опытом по внедрению искусственного интеллекта между регионами России позволит ускорить его внедрение в стране. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко журналистам во время поездки в Новосибирск.

"Нужно обмениваться тем лучшим, что у нас есть, потому что, с одной стороны, ошибки где-то даже демотивируют, а с другой стороны, на чужих ошибках лучше, что можно делать, - это учиться. Мы должны и хорошее, и плохое собирать и делиться всем этим, тогда у нас не только другое качество, но и скорость искусственного интеллекта будет", - сказал вице-премьер.

По мнению Григоренко, ИИ позволяет в разных отраслях экономики применять технологические решения таргетированно, точечно, под конкретную задачу. Он добавил, что также необходимо избегать таких ситуаций, когда в разных субъектах готовятся одинаковые разработки в сфере ИИ.

"Для того, чтобы мы десятками раз не придумывали одно и то же, потому что зачастую то, что сделано в условной Омской области, только придумывается в Новосибирской или уже реализовано где-то в Красноярском крае", - пояснил Григоренко.