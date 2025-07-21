Кингисеппский машиностроительный завод вошел в состав ОСК

Как пояснил управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко, Объединенная судостроительная корпорация стала стопроцентным собственником

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), сообщил ТАСС управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

"Холдинг КМЗ вошел в состав ОСК для реализации крупных проектов по импортозамещению. Документы подписаны. Впереди много общих задач. В такое время, когда Россия на этапе возрождения промышленности и в эпоху сложных взаимоотношений с Западом, мы как никогда должны работать сообща с государством и реализовывать в жизнь необходимые проекты для развития России", - сказал он.

Полноправным учредителем стала ООО "Группа компаний "Морские и нефтегазовые проекты", которая входит в состав группы предприятий АО "ОСК".

Как пояснил ТАСС Даниленко, ОСК стала стопроцентным собственником. По его словам, прошлое руководство КМЗ останется в полном объеме, поскольку основной целью было привлечение в команду специалистов и разработчиков холдинга, а также обеспечить управленческий подход с быстрыми эффективными решениями.

"Общая цель на текущий момент это максимальная раскрутка большого производственного маховика, создание крупнейшего центра компетенций в области машиностроения, металлообработки. Развитие одновременно всех девяти производственных площадок холдинга, наращивание мощностей, развитие станочного парка, выход на уровень, когда предприятие сможет решать любые задачи, беспрепятственно осваивать новую номенклатуру, в том числе в части трудовых механизмов, сопутствующих агрегатов, иных систем машинного отделения судов", - отметил он.

Завод будет базовой площадкой для производства импортозамещающего малооборотного двигателя большой мощности. Такой двигатель необходим ОСК в рамках стратегии по наращиванию собственных компетенций в проектировании и строительстве крупнотоннажных транспортных судов для торгового флота.

Военно-промышленный холдинг "Кинигсеппский машиностроительный завод" (КМЗ) специализируется на производстве катеров разного назначения, маломерных судов и морских дронов. Также предприятие занимается выпуском дизельного, теплообменного и палубного оборудование, ремонтом и обслуживанием дизельных и газотурбинных двигателей, генераторов и редукторов.