По данным исследования CBS и YouGov, 60% участников опроса заявили, что не поддерживают введение Вашингтоном новых пошлин

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Большинство американцев полагают, что президент США Дональд Трамп уделяет чрезмерное внимание введению новых импортных пошлин, забыв о борьбе с ростом цен в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телекомпанией CBS и институтом изучения общественного мнения YouGov.

По данным исследования, 61% респондентов считают, что Трамп слишком сильно сосредоточен на введении пошлин, а 70% полагают, что президент недостаточно внимания уделяет политике снижения цен. Всего 5% опрошенных убеждены, что глава вашингтонской администрации мог бы уделить пошлинам еще больше внимания, а 6% считают, что он делает достаточно для борьбы с ростом цен. При этом 33% участников опроса выразили удовлетворение тарифной политикой нынешней администрации, а 24% - ценовой.

60% участников опроса заявили, что не поддерживают введение Вашингтоном новых пошлин, 40% высказались в пользу этого шага. 64% американцев, в свою очередь, недовольны тем, как администрация Трампа борется с инфляцией, - этот показатель вырос с 61% в июне и 54% в мае.

Кроме того, те же 60% респондентов не одобряют принятие законопроекта о госрасходах, предусматривающего снижение налогов и повышение потолка госдолга, который был подписан Трампом в начале июля. 47% опрошенных считают, что новый закон окажет негативное влияние на их семьи. Большинство убеждены, что законопроект навредит бедным американцам и среднему классу и будет выгоден богатым. Разработанный по инициативе вашингтонской администрации документ, который Трамп называет "единым, большим, красивым законопроектом", предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде сфер. При этом он предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome ("Золотой купол"). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области.

Опрос проводился в период с 16 по 18 июля среди более 2,3 тыс. американцев. Погрешность составила 2,5 п.п.

Введение пошлин

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, администрация США ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые на американский рынок товары. Рассылать эти оповещения администрация США начала в текущем месяце. Как планируется, решения Трампа об истечении крайних сроков торговых переговоров и применении новых импортных пошлин вступят в силу 1 августа.