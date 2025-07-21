К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 810,51 пункта

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал рост индекса Мосбиржи на 1,13%, до 2 816,2 пункта, превышая 2 800 пунктов впервые с 4 июля 2025 года. Индекс РТС также рос на 1,13% - до 1 132,82 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 810,51 пункта (+0,93%), индекс РТС рос до 1 130,52 пункта (+0,93%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 2,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 10,91 рубля.

К 10:05 мск юань ускорил снижение и находился на отметке в 10,905 рубля (-3,3 копейки).