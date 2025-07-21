"Селигдар" ожидает добычу золота в 2025 году на уровне 8 тонн

При этом компания намерена нарастить добычу благодаря новой золотоизвлекающей фабрике "Хвойное"

АЛДАН /Якутия/, 21 июля. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар" ожидает сохранить добычу золота в 2025 году на уровне прошлого года, она составит около 8 тонн. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.

"В этом году мы планируем объем добычи на уровне наших плановых показателей, то есть в районе 8 тонн", - уточнили в холдинге.

При этом компания намерена нарастить добычу благодаря новой золотоизвлекающей фабрике "Хвойное". "До конца этого года (на предприятии будет добыто - прим. ТАСС) около 250 кг золота, в следующем дополнительно порядка 1 тонны, и уже в дальнейшем выйти на проектную мощность - 2-2,5 тонн золота в год", - пояснили в "Селигдаре".

Кроме того, холдинг сохраняет свои ключевые цели до 2030 года, а после запуска "Хвойного" компания считает своим приоритетным проектом Кючус. "Селигдар" в течение следующих пяти лет продолжит работу по модернизации оборудования и развитию минерально-сырьевой базы, в том числе на флангах уже имеющихся месторождений. "По золоту, например, в прошлом году она выросла еще на 2% до показателя в 285 тонн. Холдинг нарастил объемы запасов по производственным комплексам Нижнеякокитский, Рябиновый, Самолазовский и Сининда", - добавили в компании.

Однако у "Селигдара" нет планов по приобретению лицензий на крупные месторождения подобные Кючусу. "Крупных лицензий уровня а мы приобретать не планируем, так как фокусируемся на существующих проектах. Тем не менее, в качестве восполнения минерально-сырьевой базы мы постоянно проводим геологоразведку, в том числе на флангах уже имеющихся месторождений", - отметили в холдинге.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и на Чукотке.