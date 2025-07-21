Компания полагает, что ключевыми драйверами роста цен на золото выступит высокий спрос на металл со стороны центральных банков и инвесторов

АЛДАН /Якутия/, 21 июля. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар" ожидает, что в конце текущего года цены на золото будут на уровне $3,3-3,4 тыс. за тройскую унцию при курсе доллара в 94-95 рублей, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Мы, пожалуй, как и другие золотодобывающие компании всегда рассчитываем на рост цен на золото. Ожидаем, что цены на золото к концу года будут на уровне $3,3-3,4 тыс. за тройскую унцию при курсе доллара на уровне 94-95 рублей", - пояснили в холдинге.

"Селигдар" полагает, что ключевыми драйверами роста цен на золото выступит высокий спрос на металл со стороны центральных банков и инвесторов, а также сохраняющаяся геополитическая напряженность на фоне военных конфликтов.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы мировых цен золото на фоне более благоприятных рыночных условий.

В частности, в 2025 году цена на золото прогнозируется на уровне $2,8 тыс. за тройскую унцию (ранее - $2,4 тыс.), в 2026 году - $2,4 тыс. за тройскую унцию (ранее - $2,1 тыс. за тройскую унцию).