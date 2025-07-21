"Алроса" определила ассортимент алмазов для продажи в Гохран

В целом общие параметры понятны, указал глава Якутии Айсен Николаев.

АЛДАН /Якутия/, 21 июля. /ТАСС/. "Алроса" определила ассортимент и общие параметры реализации алмазов в Гохран в этом году, сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев.

"Мы понимаем, какой ассортимент компания сейчас готова предложить Гохрану для выкупа. Скажем так, в целом общие параметры понятны, но окончательные сроки, когда, в каких объемах будет сделка, я сегодня говорить не могу", - отметил Николаев.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что алмазы могут составить около половины всех закупок в Гохран в этом году.

"Алроса" ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания осуществляет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

Российская Федерация владеет 33,03% акций "Алросы", Республика Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится около 34% акций компании.