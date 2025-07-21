Глава компании Александр Хрущ уточнил, что "Селигдар" пока не планирует размещать квазивалютные или юаневые облигации

АЛДАН /Республика Саха (Якутия)/, 21 июля. /ТАСС/. Полиметаллический холдинг "Селигдар" не исключает размещения в этом году второго выпуска облигаций, номинированных в серебре. Об этом журналистам сообщил президент компании Александр Хрущ.

"Возможно (произойдет выпуск бондов в серебре - прим. ТАСС), но пока мы не видим какого-то устойчивого спроса. Пока у нас нет того, чтобы мы могли рассчитывать на какой-то объем понимаемый", - сказал он.

Глава компании уточнил, что "Селигдар" пока не планирует размещать квазивалютные или юаневые облигации. Однако холдинг намерен в текущем году занять средства для того, чтобы рефинансировать долг. "Да, мы еще будем это делать. Более подробные цифры мы можем озвучить чуть позже", - отметил он.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке.