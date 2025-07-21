Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии представил фотографии трехсторонних переговоров, проходивших в режиме телеконференции

БУДАПЕШТ, 21 июля. /ТАСС/. Венгрия, Сербия и Россия обсудили сооружение нефтепровода между венгерской и сербской территориями для поставок российской нефти. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в режиме телеконференции с министром горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович и первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

Глава МИД отметил, что Венгрия вместе с Сербией сооружает нефтепровод между двумя странами, пропускная способность которого составит до 5 млн тонн в год. "Для этого в Венгрии необходимо построить 180 км нового трубопровода, и если все пойдет хорошо, то этот новый трубопровод будет введен в эксплуатацию к 2027 году. Сегодня с министром энергетики Сербии и заместителем министра энергетики России мы рассмотрели возможность инвестиций [в этот проект] и текущее состояние подготовки к строительству", - процитировало Сийярто агентство MTI.

Венгрия активно обсуждает с Сербией строительство нового нефтепровода с прошлого года, но о том, что в этих дискуссиях принимает участие Россия, сообщается впервые.

В феврале правительство Венгрии сообщило, что в течение трех лет вложит 320 млн евро в строительство нефтепровода, по которому Сербия сможет получать сырье, поступающее из России по нефтепроводу "Дружба". Мощность магистрали составит около 5 млн тонн в год. Как ранее сообщил Сийярто, уже проведено технико-экономическое обоснование проекта, который предусматривает прокладку труб длиной 180 км в Венгрии и 120 км в Сербии, а также строительство контрольно-измерительной станции на границе между двум странами.

Нефтепровод соединит НПЗ в Сазхаломбате, принадлежащий венгерской компании MOL, с городом Альдьо на юге страны, а затем с сербским городом Нови-Сад. Благодаря этому Венгрия станет не только потребителем, но и транзитной страной для торговли нефтью, а для Сербии откроются новые источники поставок. Завод в Сазхаломбате, находящийся примерно в 30 км к югу от Будапешта, является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Венгрии и использует в основном российское сырье, поступающее по южной ветке нефтепровода "Дружба".

Осуществлением проекта занимаются MOL и сербская компания Transnafta. Он будет иметь важное значение для обеих стран с учетом повышения стоимости транзита сырья Украиной и Хорватией.