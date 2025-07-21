На новых предприятиях планируется создать не менее 500 рабочих мест

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Индустриальные парки Подмосковья пополнились 30 новыми резидентами с начала 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"С января 2025 года 30 предприятий и индивидуальных предпринимателей локализовались в индустриальных парках Подмосковья. Общее количество резидентов наших индустриальных площадок уже превышает 1,7 тыс. компаний. Объем заявленных инвестиций в проекты резидентов, пришедших в этом году - почти 4,3 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Отмечается, что на новых предприятиях планируется создать не менее 500 рабочих мест.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день в Подмосковье действуют 72 индустриальных парка. Еще порядка 30 проектов индустриальных парков находятся на разных этапах реализации, три из них планируется создать уже в 2025 году.