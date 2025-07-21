Аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Временные ограничения введены в Шереметьево, аэропорт продолжает обслуживать рейсы авиакомпаний на вылет и прилет по возможности и очередности. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с введением режима "ковер". Аэропорт Шереметьево продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности", - говорится в сообщении.

В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. "Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности", - подчеркнули в Шереметьево.