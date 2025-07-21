В планах региональных аграриев в этом году произвести на 8 тыс. тонн молока больше, чем в прошлом, сообщил глава республики Юрий Зайцев

ЙОШКАР-ОЛА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Марий Эл по итогам текущего года ожидают увеличение объема произведенного в регионе молока. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев, подводя итоги работы сельскохозяйственной отрасли за первое полугодие.

"В наших планах на текущий год произвести на 8 тыс. тонн молока больше, чем в прошлом году, доведя объем до 187 тыс. тонн за счет увеличения поголовья и продуктивности в сельхозпредприятиях", - сказал Зайцев. Он отметил, что также в планах увеличение среднего удоя до 9,5 тыс. кг на одну корову, что превышает показатель прошлого года на 410 кг. Такого результата, как отметил глава республики, возможно добиться за счет селекционной работы и улучшения кормовой базы.

В этой связи Зайцев также проинформировал, что поголовье дойных коров в Марий Эл в сравнении с 1 июля прошлого года увеличилось на 818 голов и составило 20,3 тыс. При этом средний надой на одну корову вырос на 161 кг и достиг 4 тыс. 766 кг. "Поддержка аграриев и села дает результаты - в отрасли животноводства зафиксирован рост по многим показателям", - заметил он.

Кроме того, за первую половину текущего года сельхозпредприятиями республики было произведено почти 179 тыс. тонн мяса, в том числе 128 тыс. тонн мяса птицы, 45 тыс. тонн свинины, 6 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота. "Также наши аграрии произвели 97 тыс. тонн молока и 234 млн штук яиц", - заключил Зайцев.

Ранее в интервью ТАСС глава региона отмечал, что в текущем году на поддержку сельскохозяйственной отрасли из бюджета Марий Эл было направлено свыше 238 млн рублей. Также аграрии пользуются льготными займами - их, по данным Зайцева, выдано почти на 465 млн рублей.