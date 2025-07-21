Выгодные скидки также доступны в Волгоградской (5,1%) и Ростовской (4,6%) областях, говорится в исследовании "Домклик"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Самые большие скидки при покупке вторичного жилья в России были зафиксированы в июне-июле 2025 года в Тюменской - 5,3%, Волгоградской - 5,1% и Ростовской - 4,6% областях. Об этом говорится в исследовании "Домклик".

"Самые щедрые скидки предлагают в Тюменской области (5,3%). В этом регионе отмечена и самая высокая готовность продавцов снизить цену - на это согласились более 60% собственников, продававших квартиру с помощью "Домклик". Выгодные скидки также доступны в Волгоградской (5,1%) и Ростовской (4,6%) областях", - отмечается в материалах.

Аналитики вычислили, как изменилась величина скидок при покупке "вторички" с января 2025 года. Средний размер скидки по России составил 3% в июне-июле 2025 года против 3,1% - в январе. Таким образом, при покупке типовой квартиры стоимостью 5,5 млн руб. покупатель может сэкономить около 165 тыс. руб. В курортно-рекреационных регионах, таких как Ставропольский край и Калининградская область размер скидки оценивается в 3,9% и 3,7% соответственно.

Наиболее скромные скидки на вторичное жилье наблюдаются в Москве (1,7%), Санкт-Петербурге (1,5%) и их агломерациях - Московской (2,2%) и Ленинградской областях (1,7%). Около 47% собственников в Москве и почти 50% - в Подмосковье готовы снизить цены. В Санкт-Петербурге (39,1%) и Ленобласти (39,6%) сочетаются самые маленькие скидки и наименьшая готовность владельцев снижать цену. Согласно данным аналитиков по сделкам, всего по итогам первого полугодия 2025 года стоимость "вторички" в Москве выросла на 4%, в Санкт-Петербурге - на 8%.

Отмечается, что в первые летние месяцы в РФ 48,8% собственников, продавших квартиру через сервис, сделали скидку во время заключения сделки. Лидером по уступчивости продавцов стала Тюменской область - 60,4% собственников согласны снизить цену. Далее идут Новосибирская (57,1%) и Омская (55,4%) области.

Уступчивость продавцов наиболее ощутимо выросла в Ростовской (+2,9%), Волгоградской (+1,8%) и Калининградской (+1,7%) областях. Сговорчивость, наоборот, уменьшилась в Ставропольском (-2,5%) и Красноярском краях (-1,6%), а также в Нижегородской области (-1%).