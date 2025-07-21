ФАС с начала года оштрафовала газораспределительные организации на 169 млн рублей

Всего антимонопольная служба выявила 489 нарушений

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала 2025 года оштрафовала газораспределительные организации на 169 млн рублей, говорится в сообщении службы.

"ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 169 млн рублей с начала текущего года", - отмечается в сообщении.

Всего ФАС выявила 489 нарушений. В частности, служба вынесла 387 постановлений о назначении штрафов на сумму 130,2 млн рублей в рамках обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка.

В рамках мониторинга по стандартному техприсоединению к газу ведомство выявило 102 нарушения и оштрафовала организации на 38,7 млн рублей.

О социальной газификации

Президент РФ Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков, поставив задачу провести эти мероприятия до 1 января 2023 года. Газ до участка подводится без привлечения средств граждан за счет средств единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций. Также средства могут привлекаться за счет льготных кредитов и займов.

С ноября 2022 года программа социальной газификации стала бессрочной и распространилась на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений.

В послании Федеральному собранию в 2024 году глава государства сказал, что программа социальной газификации должна быть расширена для обеспечения возможности подключения участков в садоводческих товариществах. 17 апреля 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что граждане РФ уже могут подавать заявки на газификацию домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) в газифицированных населенных пунктах. Потенциал догазификации жилья в СНТ оценивается в порядка 1,5 млн домов.