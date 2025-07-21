В аэропортах Москвы питьевая вода доступна пассажирам бесплатно

Терминалы оснащены фонтанчиками с питьевой водой и пурифайерами - аппараты очистки, охлаждения и нагрева питьевой воды

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Аэропорты московского авиаузла - Шереметьево, Внуково и Домодедово - обеспечивают пассажиров и посетителей водой бесплатно, говорится в сообщениях аэропортов.

Так, в аэропорту Шереметьево с 2015 года питьевая вода доступна для всех бесплатно. Терминалы оснащены фонтанчиками с питьевой водой и пурифайерами - аппараты очистки, охлаждения и нагрева питьевой воды. Помимо того, во время ограничений сотрудники авиакомпании "Аэрофлот" выдают воду пассажирам рядом с билетными кассами. Для тех, кто желает приобрести бутилированную воду, стоимость составляет от 59 рублей за бутылку 0,5 л. Приобрести воду за указанную цену возможно в зоне вылета и зоне прилета.

Для пассажиров и посетителей аэропорта Внуково также доступна питьевая вода. Во всех терминалах установлены питьевые фонтанчики. Сотрудники авиакомпаний-партнеров время от времени бесплатно предоставляют воду пассажирам в районе стоек регистрации. Кроме того, в терминале функционируют сетевые магазины и кафе, где доступна к приобретению бутилированная вода. Стоимость от 45 рублей за бутылку 0,5 л.

Ранее в Домодедове сообщали, что проблем с доступом к воде нет. В терминале установлены пурифайеры. Также бесплатная вода доступна всем пассажирам без ограничений: в медицинском центре Dme Med, в семейной зоне Family Service, в детской комнате сектора С и в зале ожидания для маломобильных пассажиров. На территории терминала вода представлена в различных торговых точках. В магазинах "Аленка" бутылка объемом 0,5 л ("Сенежская", без газа) стоит 43,99 рубля. В сетевых форматах "Магнит GO" и "Магнит сити" стоимость воды составляет от 89 до 99,99 рубля в зависимости от бренда. В стерильной зоне галереи С вода доступна по цене от 75 до 100 рублей - в магазинах продуктов питания, печатной продукции и кафе.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с отменой и задержками рейсов в российских аэропортах. В частности, прокуроры проверяют цены на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов.

19-21 июля вводились ограничения на работу аэропортов центральной части России. В частности, столичные авиагавани приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписания полетов. Сейчас сотрудники аэропорта и авиакомпания принимают меры для восстановления штатного режима работы.