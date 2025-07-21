"Уральские авиалинии" запускают рейсы из Екатеринбурга в Геленджик с 5 августа

Доступна вся линейка тарифов, сообщили в компании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" запускает прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Геленджик с 5 августа. Об этом сообщили в компании.

"Теперь летим в Геленджик и из Екатеринбурга: с 5 августа запускаем прямые рейсы из нашего домашнего аэропорта Кольцово. Как и на рейсах из Москвы, сразу доступна вся линейка тарифов", - говорится в Telegram-канале компании.

Первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы вылетел в Геленджик 18 июля после снятия ограничений на работу аэропорта. Воздушное пространство над аэропортом в Геленджике было закрыто из соображений безопасности с 24 февраля 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность.