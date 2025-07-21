Число снизилось до 33,63 млрд кВт⋅ч

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Выработка электроэнергии станциями "Мосэнерго" в январе - июне 2025 года составила 33,63 млрд кВт⋅ч, что на 2% ниже, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении компании.

Снижение показателя связано с тем, что предыдущий год был високосным. На выработку также повлияло различие температур наружного воздуха как в отопительный период, так и в летний, подчеркнули в "Мосэнерго".

Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ и тепловых станций компании снизился на 10,8% - до 44,5 млн Гкал. "Снижение отпуска тепловой энергии связано с более высокой температурой наружного воздуха в отчетный период", - сказано в сообщении.

О компании

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,5 тыс. МВт. Установленная тепловая мощность компании - 43,7 тыс. Гкал/ч.

Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 50% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы (без учета присоединенных территорий) в тепловой энергии.

Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг" с долей 53,85%.