Министр обороны страны также призвал Европу закупить ракеты Patriot, которые должны предоставить Киеву США

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Киев нуждается в $6 млрд, чтобы в 2025 году закрыть дефицит бюджета при закупках оружия. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на заседании контактной группы по обороне страны в формате "Рамштайн".

"Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия", - приводит слова Шмыгаля агентство РБК-Украина. По словам главы Минобороны, средства позволят произвести больше дронов для удержания линии и дронов-перехватчиков для противодействия беспилотникам РФ.

Кроме того, Шмыгаль призвал Европу закупить ракеты Patriot, которые должны предоставить Киеву США. Он также обратился к западным партнерам, чтобы те готовились выделить деньги в бюджетах стран на 2026 год для Украины.

21 июля в Киеве проходит онлайн-встреча контактной группы по военным поставкам на Украину в формате "Рамштайн". Как сообщил 17 июля министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, она пройдет под руководством Великобритании и Германии с участием генсека НАТО Марка Рютте, главы Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, генерал-лейтенанта ВВС США Алексуса Гринкевича.

Сообщалось также и об участии главы Пентагона Пита Хегсета, однако, по информации агентства РБК-Украина, Хегсет сегодня не подключится к "Рамштайну", а США представит постпред при НАТО Мэттью Уитэкер. Хегсет не принимал участие также в предыдущей встрече формата "Рамштайн" в начале июня.