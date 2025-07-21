В Ижевске реализуют проект по благоустройству на 4,5 млрд рублей

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что в городе ежегодно появляются новые общественные пространства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Проект по благоустройству дорог, тротуаров и общественных пространств на 4,5 млрд рублей реализуют в Ижевске в ближайшие три года. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Опять же трехлетку начинаем с этого года, - 4,5 миллиарда рублей на благоустройство дорог, тротуаров, общественных пространств - серьезный проект. Мы хотим, чтобы уже в 2027 году Ижевск выглядел опрятно, современно: все фасады, все тротуары, все межквартальные пространства, и 80% дорог в нормативном состоянии - такой амбициозный план", - сказал Бречалов.

По его словам, в городе каждый год появляются новые общественные пространства. В этом году начнется совместная со Сбером реализация проекта "Березовая роща". "Вы помните, в 2019 году вы открывали центральную площадь нашу на День оружейника, и фонтан там был. Мы каждый год благодаря поддержке правительства пространства открываем. Сейчас переходим к самому интересному проекту", - добавил глава Удмуртии.