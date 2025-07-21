Московское УФАС признало ненадлежащей рекламу Sunlight

Комиссия заключила, что компания представила не соответствующие действительности сведения о преимуществах своего товара

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Комиссия Московского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) установила нарушение в рекламе ювелирной сети Sunlight, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В управление поступила жалоба физического лица по факту распространения рекламы "Ювелирная сеть № 1 в Росcии" на витрине магазина Sunlight (ООО "Солнечный свет"). По мнению заявителя, рассматриваемая реклама содержит утверждение без сноски с обоснованием, почему ювелирная сеть является первой в России", - пояснили в ФАС.

Компания представила пояснения со ссылкой на исследование Infoline, по результатам которого магазин признали лидером по объему выручки среди российских ювелирных сетей.

Комиссия Московского УФАС установила, что эта информация указана мелким шрифтом в самой нижней части витрины и не заметна проходящему потребителю. Следовательно, эти данные не считаются надлежащим указанием критерия такой рекламы.

"В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 5 "Закона о рекламе" недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами. Ответственность за нарушение требований несет рекламодатель", - отметили в ФАС.

Управление выдало ООО "Солнечный свет" предписание о прекращении нарушения законодательства. В случае неисполнения компании грозит штраф до 500 тыс. рублей.