Министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович отметила важность укрепления энергетической безопасности Сербии в условиях "все более нестабильной геополитической обстановки"

БЕЛГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Реализация проекта нефтепровода, соединяющего Сербию с Венгрией, в текущих геополитических реалиях носит стратегический характер для Белграда. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович.

"Министр подчеркнула, что этот нефтепровод имеет не только коммерческое, но и более широкое стратегическое значение для долгосрочной энергетической безопасности наших стран. Она пояснила, что благодаря этому нефтепроводу Сербия будет подключена к одному из крупнейших европейских нефтепроводов и впервые получит альтернативный маршрут поставок нефти, что важно для обеспечения их безопасности", - сообщила пресс-служба сербского Минэнерго.

Джедович-Ханданович также отметила важность укрепления энергетической безопасности Сербии в условиях "все более нестабильной геополитической обстановки".

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил в режиме телеконференции проект нефтепровода между венгерской и сербской территориями с Джедович-Ханданович и первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным. По словам Сийярто, новый трубопровод может быть введен в эксплуатацию к 2027 году.

В феврале правительство Венгрии сообщило, что в течение трех лет вложит €320 млн в строительство нефтепровода, по которому Сербия сможет получать сырье, поступающее из России по нефтепроводу "Дружба". Мощность магистрали составит около 5 млн тонн в год. Как ранее сообщил Сийярто, уже проведено технико-экономическое обоснование проекта, который предусматривает прокладку труб длиной 180 км в Венгрии и 120 км в Сербии, а также строительство контрольно-измерительной станции на границе между двумя странами.

Нефтепровод соединит НПЗ в Сазхаломбате, принадлежащий венгерской компании MOL, с городом Альдьо на юге страны, а затем с сербским городом Нови-Сад. Благодаря этому Венгрия станет не только потребителем, но и транзитной страной для торговли нефтью, а для Сербии откроются новые источники поставок. Завод в Сазхаломбате, находящийся примерно в 30 км к югу от Будапешта, является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Венгрии и использует в основном российское сырье, поступающее по южной ветке нефтепровода "Дружба".