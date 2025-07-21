Абхазия остается для России важным стратегическим партнером и добрым соседом, отметил заместитель председателя правительства РФ

СУХУМ, 21 июля. /ТАСС/. Программа по установке приборов учета будет реализована в Абхазии при поддержке России в течение 1,5-2 лет. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии по развитию социально-экономического сотрудничества между РФ и Абхазией.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что Россия окажет помощь Абхазии в приобретении приборов учета электроэнергии, чтобы точно понимать, кто за электроэнергию платит, а кто нет. Он уточнил, что в ходе ревизии, проводимой "Черноморэнерго", выявлены коммерческие организации, которые за 30 лет ни разу не заплатили за электроэнергию.

"Мы обсудили такие важные направления для республики, как энергетика. Мы договорились, что в ближайшие полтора-два года будут реализована масштабная программа по установке приборов учета, по повышению качества предоставления услуг в энергетике как населению, так и потребителям промышленного сектора", - сказал Новак.

По его словам, Абхазия остается для России важным стратегическим партнером и добрым соседом, на протяжении многих лет РФ оказывает поддержку социально-экономическому развитию республики, которая показывает рост в экономике, соцразвитии, реализации новых инфраструктурных проектов.

На заседании участники также обсудили проект новой программы социально-экономического развития Абхазии, которая станет продолжением уже существующей, на период до 2030 года. В основе новой программы - указания президентов Владимира Путина и Бадры Гунбы, которые были даны во время встречи 10 мая в Москве. Программа, по словам Новака, будет доработана к 1 октября, а к 1 ноября ее утвердят.