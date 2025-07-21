Глава региона Сергей Аксенов отметил, что, несмотря на сложные погодные условия, достигнут значимый результат

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Один млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур собрали аграрии Республики Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Крымскими аграриями намолочен миллион тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Несмотря на сложные погодные условия, засуху, достигнут значимый результат. Это заслуга работников сельскохозяйственной отрасли, залог продовольственной безопасности республики", - написал он в своем Telegram-канале.

В регионе сейчас обмолочено 555 тыс. га, лидерами стали Красногвардейский (139,7 тыс. тонн), Ленинский (120,1 тыс. тонн) и Джанкойский (107 тыс. тонн) районы. Самая высокая урожайность отмечается в Ленинском (32,8 ц/га), Симферопольском (28,4 ц/га) и Раздольненском (25,3 ц/га) районах.

Режим ЧС регионального уровня в связи с гибелью культур из-за весенних заморозков ранее вводили на территории городского округа Судак и четырех районов Крыма, позже режим ЧС был введен в восьми районах республики из-за гибели культур в связи с засухой. Несмотря на гибель урожая, Крым закроет годовую потребность региона в зерне в 900 тысяч тонн, сообщала заместитель директора НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко.

Она отмечала, что уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30-40 лет. Из-за недостаточного количества апрельских осадков в 2025 году в НИИ сельского хозяйства Крыма наблюдали гибель посевов яровых и озимых культур. Из-за двух волн заморозков также урожай черешни и сливы сократился на 15%, потенциальные потери урожая из-за непогоды в апреле и мае на отдельных участках виноградников в Крыму и Севастополе оцениваются до 80%.