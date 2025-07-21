Глава Минфина США: пошлины против 14 стран заставят их пойти на выгодные сделки

Более высокий уровень пошлин окажет большее давление на эти страны, заявил Скотт Бессент

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Возможное введение президентом США Дональдом Трампом 1 августа таможенных пошлин против 14 стран, которым он ранее пригрозил тарифами в размере от 25% до 40%, заставит их пойти на еще более выгодные торговые соглашения с Вашингтоном. Такое мнение выразил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Посмотрим, что решит президент. Но если мы каким-то образом вернемся 1 августа к тарифам, то я думаю, что более высокий уровень пошлин окажет большее давление на эти страны, вынуждая их заключать более выгодные соглашения", - сказал он в ответ на вопрос журналиста телеканала CNBC о том, возможна ли дальнейшая отсрочка введения пошлин против 14 стран.

7 июля Трамп опубликовал свои письма руководителям 14 государств, в которых он сообщил о введении против их стран таможенных пошлин в размере от 25% до 40% с 1 августа. В список вошли Бангладеш, Босния и Герцеговина, Индонезия, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Мьянма, Лаос, Сербия, Таиланд, Тунис, ЮАР, Южная Корея и Япония. По замыслу Белого дома, до начала августа эти страны попытаются заключить с США торговые соглашения, в результате которых отпадет необходимость введения тарифов против них.