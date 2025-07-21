Перелеты запланировали на самолетах Sukhoi Superjet 100, сообщили в пресс-службе махачкалинского аэропорта

МАХАЧКАЛА, 21 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Северсталь" с 18 августа запускает регулярные рейсы из Махачкалы в Петрозаводск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинского аэропорта.

"С 18 августа авиакомпания "Северсталь" запускает регулярные рейсы из Махачкалы в Петрозаводск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, авиарейсы запланированы на самолетах Sukhoi Superjet 100.

"Из Махачкалы - по понедельникам, вылет в 03:20, прилет в 07:00 (в пути 3 часа 40 мин). Из Петрозаводска - по воскресеньям, вылет в 22:00, прилет в 01:50 (в пути 3 часа 50 мин)", - добавили в пресс-службе.