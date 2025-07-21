Почетный профессор экономики в Университете Байройта считает, что Европа "находится в крайне плохом экономическом состоянии"

ЖЕНЕВА, 21 июля. /ТАСС/. Навязанный европейскими лидерами курс по разделению России и Европы очень дорого обойдется жителям стран региона. Такое мнение ТАСС выразил бывший главный экономист немецкой компании по торговле драгоценными металлами Degussa Goldhandel, почетный профессор экономики в Университете Байройта Торстен Полляйт.

"Политически продвигаемое разделение между Россией и Европой, отказ от мирных переговоров в украинском конфликте обойдутся жителям европейских стран чрезвычайно дорого", - считает эксперт. По его мнению, запланированное увеличение военных расходов в Европе "де факто непродуктивно и избыточно высоко", а также приведет к дальнейшему "ослаблению экономической базы европейских государств".

По словам Полляйта, Европа "находится в крайне плохом экономическом состоянии". В частности, государственный долг крупных стран фактически вышел из-под контроля, темпы экономического роста чрезвычайно низки, а взятый в 2020 году курс на "великую перезагрузку" в рамках усилий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса, предложенный экономистами Давосского форума, систематически разрушает основу благосостояния европейских стран.