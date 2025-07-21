Значение максимума летнего потребления мощности достигло 10 961 МВт, сообщили в "Системном операторе"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. В объединенной энергосистеме (ОЭС) Северо-Запада 16 июля в 14:00 мск установлено новое значение максимума летнего потребления мощности на уровне 10 961 МВт, сообщили в "Системном операторе".

"ОЭС Северо-Запада 16 июля в 14:00 мск - 10 961 МВт (+93 МВт к предыдущему от 28 июня 2024). Среднесуточная температура наружного воздуха - плюс 19,4 градуса Цельсия", - отметили в СО ЕЭС.

По данным оператора, с 14 по 20 июля новые рекордные показатели потребления электроэнергии в период экстремально высоких температур были также достигнуты в энергосистемах Бурятии и Дагестана.

Так, в Бурятии максимум был зафиксирован 18 июля 2025 года в 10:00 по мск. Рекорд составил 737 МВт, что на 10 МВт превысило показатели июня прошлого года. В Дагестане наиболее высокое значение потребления электроэнергии достигнуто 19 июля в 13:00 по мск - 1 306 МВт (+32 МВт к июлю 2024 года).

В "Системном операторе" подчеркнули, что в условиях повышенного потребления энергосистемы работают стабильно.