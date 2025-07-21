Stellantis отчитался об убытках в €300 млн от пошлин США

В релизе концерна говорится, что во втором квартале также снизились и поставки авто в страны ЕС

ГААГА, 21 июля. /ТАСС/. Американо-франко-итальянский автомобильный концерн Stellantis, владеющий такими брендами, как Maserati, Chrysler и Jeep, понес убытки в размере €300 млн в результате введенных США дополнительных импортных пошлин. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте компании.

Согласно подсчетам, чистые убытки концерна за первое полугодие составили €2,3 млрд. С апреля по июнь Stellantis поставил в США 322 тыс. автомобилей, что на 25% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Всего за второй квартал 2025 года концерн отгрузил по всему миру примерно 1,4 млн авто, зафиксировав снижение на 6% по сравнению со вторым кварталом 2024 года. Кроме того, на 10% за указанные три месяца в сравнении с прошлогодними показателями упал и объем общемировых продаж.

В релизе Stellantis говорится, что во втором квартале также снизились и поставки авто в страны ЕС. При этом отмечается, что компания нарастила количество направленных в другие регионы машин на 22% по сравнению с периодом с апреля по июнь прошлого года. В основном этого удалось добиться за счет увеличения отгрузок в страны Ближнего Востока и Африки на 30%, а также в Латинскую Америку - на 20%.

По информации вещательной корпорации Би-би-си, Stellantis владеет заводами в США, а также выпускает автомобили в Великобритании, Канаде, Мексике, на территории Евросоюза и Латинской Америки. В начале апреля канадская газета The Globe and Mail сообщала о том, что Stellantis на две недели приостановит работу своего завода по сборке машин в провинции Онтарио в Канаде из-за негативного влияния высоких импортных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Кроме того, американская администрация ввела с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%.

27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые на американский рынок товары. Рассылать эти оповещения администрация США начала в текущем месяце. Как планируется, решения Трампа об истечении крайних сроков торговых переговоров и применении новых импортных пошлин вступят в силу 1 августа.