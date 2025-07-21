По мнению генерального директора ИНЭУМ им. И. С. Брука, наступила эра, когда суверенная вычислительная техника занимает значимое место в судьбе государства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. В России необходимо создать полноценную фабрику для выпуска высокопроизводительных микропроцессоров. Об этом заявил генеральный директор Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И. С. Брука (входит в холдинг "Росэл" госкорпорации "Ростех") Александр Ким в интервью газете "Красная звезда".

"В частности, я убежден, что в стране должна быть организована полноценная фабрика для производства высокопроизводительных микропроцессоров, включая кристаллы и подложки. Причем она должна обеспечивать значительную часть внутреннего спроса на вычислительную технику различных классов - от гражданских компьютеров до процессоров классов military и space. Процессоры "Эльбрус" выпускали на фабрике "Микрон" в порядке эксперимента, а сегодня требуется крупносерийное производство, с современным поколением архитектуры Эльбрус и других отечественных архитектур на технологическом уровне производства кристаллов, не сильно отстающем от зарубежного", - сказал Ким.

Гендиректор ИНЭУМ также отметил, что мир вступил в эру, когда суверенная вычислительная техника, ее мощность и практическая распространенность решают судьбу государств. "На мой взгляд, стране необходим полный отечественный жизненный цикл вычислительной техники - от микропроцессора и других ключевых микросхем до корпусов и блоков питания, от разработки архитектуры ядер процессоров до производства микросхем и химии для многослойных печатных плат", - подчеркнул он.