Заместитель премьер-министра республики Виктор Каранкевич отметил, что двусторонний товарооборот достиг почти $2,8 млрд в 2024 году

МИНСК, 21 июля. /ТАСС/. Белорусская сторона заинтересована в максимальном увеличении товарооборота с Самарской областью. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Виктор Каранкевич на встрече с губернатором российского региона Вячеславом Федорищевым.

"Самарская область - важный и надежный партнер Республики Беларусь. В 2024 году двусторонний товарооборот достиг почти $2,8 млрд, а за 5 месяцев 2025 года мы приблизились к $1 млрд. Мы заинтересованы максимально наращивать объемы взаимной торговли", - сказал он. Видеофрагмент встречи опубликовала пресс-служба белорусского правительства.

Каранкевич напомнил, что республика поставляет в Самарскую область продукцию своих флагманских заводов. "В 2024 году вы приобрели у нас более 90 автобусов, в этом году также продолжается соответствующая динамика. И поставка автобусов в город Тольятти, 20 автобусов поставлено. Поставка пассажирской техники планируется с использованием льготной белорусской программы поддержки экспорта", - отметил он.

Заместитель главы кабинета министров также предложил вернуться к рассмотрению вопроса о сотрудничестве с Самарской областью в части поставки и модернизации трамвайных вагонов. "В случае подтверждения объемов по закупке трамваев перспективным могло бы стать создание в Самарской области совместного предприятия по восстановлению трамвайных тележек и установке на них белорусских трамвайных вагонов. У нас есть хорошая практика, мы уже взаимодействуем с другими регионами Российской Федерации. Это подтверждает свою эффективность в части надежности и стоимости этих вагонов в дальнейшем в рамках эксплуатации", - пояснил Каранкевич.

По его словам, белорусская сторона готова проработать возможность опытной эксплуатации электробусов в Самарской области, а также поставить троллейбусы с увеличенным автономным ходом в Самару, Тольятти, Новокуйбышевск и другие города.