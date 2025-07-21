Долларовый индекс РТС вырос на 1,32%, до 1 134,88 пункта

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии в понедельник вырос на 1,33% - до 2 821,78 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,32%, до 1 134,88 пункта. Курс юаня снизился на 8,1 коп. - до 10,857 руб.

"Рост на предстоящей неделе продолжится, если не появится негативных геополитических новостей", - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на российском рынке оказались акции золотодобытчика "Селигдар" (+10,9%), скорее всего, на новостях о начале строительства новой фабрики по извлечению золота на месторождении "Хвойное". Лидерами понижения стали привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,2%), вероятно, из-за наступившей в конце прошлой недели даты "отсечки" для получения дивидендов", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Прогноз на 22 июля

В "БКС мир инвестиций" прогнозируют, что ближайшее сильное сопротивление для индекса Мосбиржи - 2 860 пунктов, курс доллара во вторник может колебаться на уровне 77,5-79,5 руб., юань - в диапазоне 10,8-11 руб.

Как считают в Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 800 - 2 900 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на 22 июля: 77-79, 90-92 и 10,8-11 руб. соответственно.