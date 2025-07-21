Также с Александра Кретова постановили взыскать 15 тыс. рублей в качестве госпошлины в доход федерального бюджета

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края изъял два земельных участка общей площадью более 3,5 тыс. кв. м у бывшего владельца холдинга "Ариант" Александра Кретова. Об этом говорится в материалах дела, размещенных в картотеке арбитражных судов.

Согласно решению суда, в счет взыскания на имущество Кретова обращены два участка, расположенные в станице Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Один из них площадью 1 877 кв. м, второй - 1 653 кв. м.

Также суд постановил взыскать с ответчика 15 тыс. рублей в качестве госпошлины в доход федерального бюджета. Иск от имени сотрудника главного межрегионального управления ФССП России Александра Кириллова был подан в ноябре прошлого года.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования Генпрокуратуры и взыскал неосновательное обогащение в размере 105 млрд рублей с бывших владельцев ЧЭМК, компании "Эталон", некоторых юридических и физических лиц.

Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля 2024 года передал в собственность государства акции ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы" по требованию Генпрокуратуры.

Ранее Генпрокуратура просила признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между Урало-Сибирской металлургической компанией и одним из бывших владельцев ЧЭМК Юрием Антиповым. Ответчиками по делу стали компания "Эталон", группа компаний "Ариант", Юрий, Людмила и Михаил Антиповы, Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы.