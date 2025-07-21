ГД может рекомендовать проработать введение дифференцированной ставки ипотеки

Депутаты Госдумы могут рекомендовать проработать этот вопрос Минфину и Минстрою РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы могут рекомендовать Минфину и Минстрою РФ проработать вопрос введения дифференцированной ставки семейной ипотеки в зависимости от региона проживания и количества детей. Об этом говорится в тексте проекта постановления по итогам правчаса в Госдуме по вопросам демографической политики.

"Рекомендовать Министерству финансов Российской Федерации совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации проработать вопрос о применении дифференцированного подхода к механизмам ипотечного кредитования семей с детьми в зависимости от региона проживания и количества детей, об установлении различных размеров ставок в крупных городах, малых городах и сельских населенных пунктах", - говорится в документе, опубликованном в думской электронной базе.