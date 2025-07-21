В целом в 2025 году аграрии региона обработают 780 тыс. га зерновых и зернобобовых культур

ЛИПЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Аграрии 16 районов и округов Липецкой области начали сбор зерновых и зернобобовых культур, на данный момент уже собраны первые в 2025 году 100 тыс. тонн. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Аграрии 16 районов и округов Липецкой области уже вышли в поля и намолотили 130 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Лидер по валовому сбору и площади уборки - Добринский район. Местные аграрии обмолотили 5,3 тыс. га и получили свыше 30 тыс. тонн зерновых. Лучший по урожайности - Добровский округ, там с одного га собирают 67,6 центнера", - сказал Артамонов.

На данный момент в регионе также обмолочены 25,2 тыс. га, отведенных под озимую пшеницу, горох и ячмень. В 2025 году ранние зерновые и зернобобовые культуры размещены на 705 тыс. га, 312,5 тыс. га из них занимает озимая пшеница. При этом на первых убранных в 2025 году площадях урожайность превысила показатели за 2024 год и составила 51,5 центнера с гектара, отметил губернатор.

Под озимой пшеницей обмолочено 22,4 тыс. га, добавил Артамонов, пояснив, что на данный момент получено 118 тыс. тонн при урожайности 52,6 центнера с гектара.

"Уборка ячменя идет в трех муниципалитетах. Убраны первые 800 гектаров, собрано 4,3 тыс. тонн ячменя при очень хорошей урожайности - 53,8 центнера с гектара. Под горохом обмолочено 2 тыс. га, с которых получено 7,7 тыс. тонн при урожайности 31,1 центнер с гектара", - сказал губернатор.

В целом в 2025 году аграрии региона обработают 780 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно, которую убирают одной из последних, сообщил Артамонов.