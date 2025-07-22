Аналитики проекта "Контур. Закупки" изучили, как изменились машиностроительные тендеры за первые полугодия 2024 и 2025 годов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Расходы госзаказчиков в отрасли лифтостроения выросли на 700%, в локомотивостроении - на 4 000% в 2025 году в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, говорится в исследовании проекта "Контур. Закупки", имеющемся в распоряжении ТАСС.

Аналитики изучили, как изменились машиностроительные тендеры за первые полугодия 2024 и 2025 годов.

"По итогам анализа госзакупок машиностроения по закону 44-ФЗ за первое полугодие 2024 и 2025 годов видно, что по большинству отраслей сохраняется положительная динамика. Существенно выросли суммы затрат госзаказчиков в отраслях: лифтостроение (+700%) и локомотивостроение (+4 000%), что связано с активным обновлением инфраструктуры и подвижного состава", - указывается в исследовании.

По словам эксперта "Контур. Закупок" Василия Данильчика, наибольшее влияние на статистику локомотивостроения по 44-ФЗ оказала закупка трамвайных вагонов для московского метрополитена. "Сумма контракта составила порядка 39 млрд рублей, что привело к росту совокупной суммы закупок отрасли более чем на 4 000% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Контракт предусматривает поставку вагонов и их сервисное обслуживание в течение 30 лет", - отмечает эксперт.

Кроме того, сумма госзакупок в сфере станкостроения выросла более чем на 52% в 2025 году и достигла 3,78 млрд рублей. Оборудование для торговли стало дороже более чем на 73%, также эксперты отмечают увеличение количества закупок в судостроении на 84% - с 50 до 92.

В сегменте закупок госкорпораций и госкомпаний наоборот снижается объем самих закупок и количество тендеров. Самое заметное падение объема зафиксировано в сельскохозяйственном машиностроении - минус 60% с 2,86 млрд рублей в 2024 году до 1,13 млрд рублей в 2025 году.