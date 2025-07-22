Понижение максимального размера процентной ставки по микрокредитам будет проходить поэтапно, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

ЧЕБОКСАРЫ, 22 июля. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий дальнейшее снижение максимальной процентной ставки по потребительским кредитам (займам), выдаваемыми микрофинансовыми организациями (МФО), может быть внесен в Госдуму осенью 2025 года. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Сейчас есть предложение еще раз <…> снизить проценты по средствам, которые [МФО] предлагают населению. <…> Будем принимать решение. Может быть, даже осенью внесем законопроект, который снижает потолок процентов, под которые даются займы со стороны микрофинансовых организаций", - отметил Аксаков.

По его словам, снижение максимального размера процентной ставки по микрокредитам будет проходить поэтапно.

С 1 июля 2023 года в России максимально возможная процентная ставка по потребительским займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями, снижена с 1% до 0,8% в день. Тогда же было снижено максимальное значение полной стоимости микрокредита с 365% до 292% и установлен максимальный размер суммы всех платежей по договору потребкредита сроком до года до 130% от суммы предоставленного кредита.