Эксперт напомнил, что после первого повышения пошлин в отношении Китая тарифная политика Вашингтона продлилась недолго, поскольку Пекин ответил "нет", пригрозив остановкой поставок редкоземельных металлов

ШАНХАЙ, 22 июля. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Китай может нанести существенный удар по американской экономике в ответ на возможные вторичные санкции США под предлогом торговли КНР с Россией. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс, посетивший Фуданьский университет.

"Я не думаю, что эти угрозы имеют большое значение, - сказал он, комментируя намерение Вашингтона ввести пошлины в отношении Москвы и ее торговых партнеров. - Думаю, если бы США попытались применить так называемые вторичные санкции, то ответ Китая фактически остановил бы американскую экономику".

Эксперт поставил под сомнение способность США вводить подобные односторонние ограничения. Он напомнил, что после первого повышения пошлин в отношении КНР тарифная политика Вашингтона продлилась недолго, поскольку Пекин ответил "нет", пригрозив остановкой поставок редкоземельных металлов.

"США не могут вводить такие санкции, остальной мир просто скажет нам: "Теперь вы сами по себе, вы нам не нужны, мы будем торговать друг с другом", - отметил Сакс. - Поэтому я не верю, что это (введение вторичных санкций - прим. ТАСС) произойдет".

Американский президент Дональд Трамп 14 июля заявил о решении и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе предстоит осуществлять НАТО. Хозяин Белого дома сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Американский министр финансов Скотт Бессент позднее уточнил, что США будут призывать своих европейских союзников следовать примеру Вашингтона в случае введения им пошлин в размере 100% в отношении покупателей российской нефти.