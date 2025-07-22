В пяти районах Крыма ищут новые месторождения полезных ископаемых

В министерстве экологии и природных ресурсов региона сообщили, что поисковые работы ведутся в Ленинском, Первомайском, Белогорском, Саксом и Бахчисарайском районах

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Поиск и оценка новых месторождений полезных ископаемых, в частности, для цементной и химической промышленности, проводятся в пяти районах Республики Крым, сообщили ТАСС в министерстве экологии и природных ресурсов региона.

"В настоящее время проводится поиск и оценка новых месторождений соли, бентонитовых глин, борных руд, йода, сырья для цементной и химической промышленности, строительного камня. Поисковые работы ведутся в Ленинском, Первомайском, Белогорском, Саксом и Бахчисарайском районах Республики Крым", - говорится в сообщении.

После оценки и утверждения запасов полезных ископаемых и установления факта открытия месторождений будет возможна их разработка. Сейчас на территории Республики Крым добываются гипс и ангидрит, известняки флюсовые, карбонатное сырье для содового производства и для производства извести, лечебные грязи, поваренная соль, стекольное сырье, цементное сырье, кирпично-черепичное сырье, углеводородное сырье, камни пильные, камни строительные, пески строительные, песчано-гравийные материалы, сырье местного значения для ремонта, строительства дорог и иных нужд.

Разработка месторождений ведется практически во всех районах региона, кроме Нижнегорского, Советского и городского округа Ялта. "Объемы добычи полезных ископаемых отображаются в ежегодных формах отчетности недропользователей и являются конфиденциальной информацией", - резюмировали в министерстве.