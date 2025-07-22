Мишустин назвал Россию одним из лидеров по экспорту зерновых

Страна помогает укреплять продовольственную безопасность в мире, заявил премьер-министр РФ

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Россия входит в число глобальных лидеров по производству и экспорту зерновых культур. Она не только обеспечивает свои потребности, но и помогает укреплять продовольственную безопасность в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию экспорта зерна.

"Высокий уровень собственного производства позволяет нам поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Тем самым - вносить существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности. В ее основе, как вы знаете, зерновые культуры. Россия здесь является одним из лидеров глобального рынка", - сказал он.

Мишустин напомнил, что в прошлом году отечественные аграрии собрали хороший урожай - почти 130 млн тонн зерновых и зернобобовых. "Полностью закрыли внутренние потребности. Что дало возможность направить рекордные объемы для продажи в другие государства", - указал он.

Премьер отметил, что в 2024 году Россия впервые заняла ведущее место по поставкам ячменя. "Сохраняем позиции и по пшенице, каждая четвертая экспортная партия которой в мире имеет российское происхождение", - отметил глава российского кабмина.