В Минэкономразвития региона отметили, что в республике дроны активно используются в строительстве, мониторинге объектов нефтегазовой сферы и в природоохранной деятельности

СЫКТЫВКАР, 22 июля. /ТАСС/. Аэродромы в арктических населенных пунктах Республики Коми планируют модернизировать для приема грузовых беспилотников, сообщили ТАСС в Минэкономразвития региона. На сегодня дроны активно используются в Коми в строительстве, мониторинге объектов нефтегазовой сферы, в природоохранной деятельности.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров к 1 июля рассмотреть вопрос о создании в регионах, которые полностью или частично входят в Арктическую зону Российской Федерации, посадочных площадок для грузовых беспилотников. Поручение дано для обеспечения доставки грузов в труднодоступные местности и на территории, отделенные водными преградами.

"В настоящее время рассматривается вопрос о создании посадочных площадок для беспилотников в арктических районах. В качестве данных посадочных площадок планируется использовать посадочные площадки, используемые для пассажирских авиаперевозок с модернизацией их для приема беспилотников. Конкретное количество площадок будет определено после решения вопроса о федеральной поддержке на эти цели. Размер федерального финансирования на эти цели не определен", - сообщили ТАСС в Минэкономразвития.

Беспилотники в Коми используются в геодезии и картографии, строительстве, мониторинге линейных объектов - линий электропередачи, газо- и нефтепроводов, при мониторинге загрязнений, в рекламе.

"В Коми не вводился полный запрет на использование воздушного пространства беспилотниками, их использование регламентируется действующими требованиями федерального законодательства", - добавили в министерстве.

В состав арктической зоны РФ в Коми входят Усть-Цилемский район, города Усинск, Инта и Воркута - один из 16 опорных пунктов российской Арктики.