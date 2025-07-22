Экспорт зерна из России в этом сельхозсезоне может составить 53-55 млн тонн

Экспорт пшеницы составит 43-44 млн тонн, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Экспорт зерна из России по итогам текущего сельхозсезона (1 июля 2025 года - 30 июня 2026 года) может составить 53-55 млн тонн, в том числе 43-44 млн тонн пшеницы. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на совещании о развитии экспорта зерна.

"С учетом всех принимаемых мер и хода сева, наши прогнозы по экспорту на текущий сезон, который начался с 1 июля текущего года, в целом по зерновым мы ожидаем по сезону экспортировать 53-55 млн тонн и по пшенице 43-44 млн тонн, то есть на уровне текущего года с учетом переходящих остатков, которые у нас были на начало сезона", - сказала Лут.

По итогам прошлого сельхозсезона (1 июля 2024 года - 30 июня 2025 года) экспорт зерна из России составил около 53 млн тонн, в том числе 44 млн тонн пшеницы.